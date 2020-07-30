Інспекція з паркування не зважає на дороговизну автомобіля.

Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв опублікував на своїй сторінці в Фейсбук фото автомобілів, які днями були евакуйовані з вулиць столиці за неправильне паркування. Серед них – McLaren 720S, Audi R8, Rolls-Royce Ghost, а також Lexus RX, BMW 7 серії та Х5 тощо.

"Евакуюють не за ознакою вартості авто або краси номера, а за грубі порушення Правил дорожнього руху, – пояснюють в КМДА. Головна ознака, коли авто потребує примусової евакуації, це коли розміщення транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці дорожнього руху.

Наприклад, зупинка ближче 30 м до зупинок громадського транспорту, ближче 10 м до пішохідних переходів, перехресть, виїздів з прилеглих до дороги територій, на трамвайних лініях, на мостах, естакадах і під ними, в тунелях, на велодоріжках, на смузі руху громадського транспорту тощо.

Нагадаємо, скільки коштує забрати авто зі штрафмайданчика.