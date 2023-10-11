Компания Bowers and Wilkins представляет колонку под брендом McLaren. Громкоговоритель Zeppelin McLaren Edition принесет впечатление от суперкара в вашу гостиную. Пожалуй, это один из самых доступных товаров бренда McLaren, которые можно купить за деньги.

Если вы когда-нибудь мечтали владеть предметом престижного бренда McLaren, не разбивая копилку с деньгами, ваше желание только что сбылось. Bowers & Wilkins, известный британский аудиобренд здесь, чтобы претворить это в жизнь со своим последним произведением Zeppelin McLaren Edition.

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Этот новый продукт – не просто еще один беспроводной динамик, он отмечает партнерство между Bowers & Wilkins и McLaren Automotive. Zeppelin McLaren Edition разработан, чтобы отпраздновать как альянс этих двух брендов, так и 60-летие McLaren, что делает его предметом коллекционирования, который является не просто звуковой системой.

Мы не эксперты в аудиосистеме, но этот беспроводной динамик сочетает в себе самое лучшее из обоих миров. Он утончен и чем-то напоминает нам автомобильный дизайн McLaren с гальваническим серым цветом и оттенками Papaya Orange. С другой стороны, он предлагает мощный 240-ваттный усилитель и обновленную возможность работы в нескольких комнатах, что позволяет подключать и настраивать несколько совместимых Zeppelin динамиков через мобильное приложение.

В честь 60-летия McLaren и дальновидного наследия Брюса Макларена компания Bowers & Wilkins выпускает ограниченную серийную версию Zeppelin, которую метко назвали Zeppelin McLaren 60th Anniversary Edition. Только 60 уникальных экземпляров будут изготовлены. Каждый из которых имеет цвета, вдохновленные гоночными ливреями и яркое оранжевое покрытие. Динамики будут доступны исключительно в отдельных дилерских центрах McLaren по всему миру.

Новый динамик является кульминацией партнерства, начавшегося в 2015 году. Компания Bowers & Wilkins сыграла ключевую роль в разработке аудиосистем суперкаров McLaren. В прошлом году оба бренда также выпустили беспроводные наушники подобного стиля.

Новинку можно приобрести по цене от 899 долларов. Это уникальное творение аудио-искусства, несомненно, является одним из самых бюджетных способов владеть товаром под брендом McLaren, позволяющим привнести кусочек автомобильного совершенства McLaren в свою повседневную жизнь.