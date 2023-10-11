Компанія Bowers and Wilkins представляє колонку під брендом McLaren. Гучномовець Zeppelin McLaren Edition принесе враження від суперкара у вашу вітальню. Це, мабуть, один із найдоступніших товарів бренду McLaren, які можна купити за гроші.

Якщо ви коли-небудь мріяли володіти предметом престижного бренду McLaren, не розбиваючи копилку з грошима, ваше бажання щойно збулося. Bowers & Wilkins, відомий британський аудіобренд тут, щоб втілити це в життя зі своїм останнім витвором, Zeppelin McLaren Edition.

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Цей новий продукт — не просто ще один бездротовий динамік, він відзначає партнерство між Bowers & Wilkins і McLaren Automotive. Zeppelin McLaren Edition розроблений, щоб відсвяткувати як альянс цих двох брендів, так і 60-ту річницю McLaren, що робить його предметом колекціонування, який є не просто звуковою системою.

Ми не експерти в аудіосистемі, але цей бездротовий динамік поєднує в собі найкраще з обох світів. Він витончений і чимось нагадує нам автомобільний дизайн McLaren із гальванічним сірим кольором і відтінками Papaya Orange. З іншого боку, він пропонує потужний 240-ватний підсилювач і оновлену можливість роботи в кількох кімнатах, що дозволяє підключати та налаштовувати декілька сумісних динаміків Zeppelin через мобільний додаток.

На честь 60-річчя McLaren і далекоглядної спадщини Брюса Макларена компанія Bowers & Wilkins випускає обмежену серійну версію Zeppelin, яку влучно назвали Zeppelin McLaren 60th Anniversary Edition. Лише 60 унікальних екземплярів буде виготовлено. Кожен з яких має кольори, натхненні гоночними лівреями, і яскраве помаранчеве покриття. Динаміки будуть доступні виключно в окремих дилерських центрах McLaren по всьому світу.

Новий динамік є кульмінацією партнерства, яке розпочалося в 2015 році. Компанія Bowers & Wilkins зіграла ключову роль у розробці аудіосистем суперкарів McLaren. Минулого року обидва бренди також випустили бездротові навушники подібного стилю.

Новинку можна придбати за ціною 899 доларів. Цей унікальний витвір аудіо-мистецтва, безсумнівно, є одним із найбюджетніших способів володіти товаром під брендом McLaren, що дозволяє привнести шматочок автомобільної досконалості McLaren у своє повсякденне життя.