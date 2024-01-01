Медицинские эвакуаторы из Франции сразу поехали на передовую

Это уже 13-я по счету миссия в рамках гуманитарной программы США "Добровольческого корпуса скорой помощи", проходящая под патронатом хорошего друга Украины Брока Бирмана и фонда "Ukraine Focus". К этой миссии от Украины присоединился и Петр Порошенко, о чем он сообщил на ФБ-странице.

Основу каравана составили кареты на базе Renault Trafic. Однако по фото просматривались черты спецфургонов на шасси Fiat Dukato и Volkswagen Transporter.

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Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Медэваки из этого транспортного пакета получили Медицинский добровольческий батальон Госпитальеры Hospitallers Paramedics, 110-я бригада ТрО, 206-й батальон ТрО, 117-я Сумская бригад и другие не менее известные подразделения.

Техника полностью готова к работе по основному назначению. По месту прибытия механикам придется только провести обычный осмотр машин, поскольку перегоны машин из Франции в Украину были длительные по расстоянию и времени.