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Медичні евакуатори з Франції одразу поїхали на передову

Караван з 22 машин для евакуації поранених поповнили автопарк відразу кількох армійських підрозділів: медваки прибули з Франції за сприяння кількох джерел фінансування.
Ще 22 карети для евакуації поранених надійшли військовим медикам - Auto24

ФОТО: пресслужба Петра Порошенка |

Передача техніки армійським медикам на схилах Дніпра

Валентин Ожго
logo23 травня, 10:50
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Це вже 13-та за відліком місія у межах гуманітарної програми США "Добровольчого корпусу швидкої допомоги", що проходить під патронатом доброго друга України Брока Бірмана та фонду "Ukraine Focus". До цієї місії від України долучився й Петро Порошенко, про що він повідомив на ФБ-сторінці.

Основу каравану склали карети на базі Renault Trafic. Однак з фото проглядалися риси спецфургонів на шасі Fiat Dukato та Volkswagen Transporter.

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Фото: пресслужба Петра Порошенка

Медеваки з цього транспортного пакета отримали Медичний добровольчий батальйон Госпітальєри Hospitallers Paramedics, 110-та бригада ТрО, 206-й батальйон ТрО, 117-та Сумська бригад та інші не менш відомі підрозділи.

Техніка повністю готова до роботи за основним призначенням. За місцем прибуття механікам доведеться лише провести звичайний огляд машин, оскільки перегони машин з Франції до України були тривалі за відстанню та часом.

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