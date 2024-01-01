Медичні евакуатори з Франції одразу поїхали на передову

Це вже 13-та за відліком місія у межах гуманітарної програми США "Добровольчого корпусу швидкої допомоги", що проходить під патронатом доброго друга України Брока Бірмана та фонду "Ukraine Focus". До цієї місії від України долучився й Петро Порошенко, про що він повідомив на ФБ-сторінці.

Основу каравану склали карети на базі Renault Trafic. Однак з фото проглядалися риси спецфургонів на шасі Fiat Dukato та Volkswagen Transporter.

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Фото: пресслужба Петра Порошенка

Медеваки з цього транспортного пакета отримали Медичний добровольчий батальйон Госпітальєри Hospitallers Paramedics, 110-та бригада ТрО, 206-й батальйон ТрО, 117-та Сумська бригад та інші не менш відомі підрозділи.

Техніка повністю готова до роботи за основним призначенням. За місцем прибуття механікам доведеться лише провести звичайний огляд машин, оскільки перегони машин з Франції до України були тривалі за відстанню та часом.