Это произойдет благодаря нововведению от Минздрава.

С 1 января 2020 года медицинские справки будут иметь уникальный номер или штрих-код, который можно будет проверить в едином реестре Минздрава. Поэтому справку без полного обследования купить будет гораздо труднее.

Сегодня фальшивую справку о медосмотре и пригодности к управлению транспортными средствами можно банально купить, без прохождения врачей. Однако если водитель спровоцировал ДТП, правомерность выдачи справки проверят. И ответственным за это является должностное лицо – главный врач или глава комиссии, который подписывает справку. Кроме того, из-за “липовой” медсправки водителей могут лишить права управлять автомобилем.

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Впрочем, привлечь медучреждение к ответственности за выписку "фальшивки" возможно только на основании жалоб пациента, а они не жалуются. Ведь водителям удобнее заплатить и не проходить честный медосмотр.

Напомним, как правильно проходить медицинский осмотр водителям.