Це відбудеться завдяки нововведенню від Мінохоронздоров'я.

З 1 січня 2020 року медичні довідки матимуть унікальний номер чи штрих-код, який стане можливо перевірити в єдиному реєстрі МОЗ. Тому довідку без повного обстеження купити буде набагато важче.

Сьогодні фальшиву довідку про медогляд та придатність до керування транспортними засобами можна банально купити, без проходження лікарів. Однак якщо водій спричинив ДТП, правомірність видання довідки перевірять. І відповідальним за це є посадова особа - головний лікар чи голова комісії, що підписує довідку. Крім того, через “липову” меддовідку водіїв можуть позбавити права керувати автомобілем.

Читайте також: медичні довідки хочуть скасувати

Втім, притягнути медзаклад до відповідальності за виписку "фальшивки" можливо лише на підставі скарг пацієнта, а вони не скаржаться. Адже водіям зручніше заплатити і не проходити чесний медогляд.

Нагадаємо, як правильно проходити медичний огляд водіям.

