Серия мотивирующих изображений в поддержку полиции, медиков и спасателей появилась на бигбордах украинских городов.

Сегодня каждый водитель, велосипедист и пешеход может помочь стране – для этого все они должны соблюдать ПДД. Напомнить об этом украинцам призвана информационная кампания “Не добавляй работы”, которая стартовала 5 июля 2022 года. Ее совместно проводят Центр демократии и верховенства права и агентство коммуникаций provid в рамках Кампании “За безопасные дороги”.

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Цель этой кампании – напомнить гражданам, что каждое ДТП, которого можно было бы избежать, превращается в дополнительную работу для правоохранителей и спасательных служб. А в условиях войны так важно беречь их время. Ведь когда происходит авария, медики оказывают помощь пострадавшим, спасатели – вытаскивают людей из разбитых автомобилей. А еще любое ДТП (даже без жертв) отнимает время и силы полицейских, которые выезжают на место происшествия и фиксируют его.

Сейчас каждая секунда особенно дорога для спасения жизней. У каждой из этих служб список дел и так пополнился важными обязанностями: раненые, завалы разрушенных домов, вызовы на подозрения минований… По словам организаторов, многие хотят помочь, однако часто не замечают простого способа это сделать.

Итак, кампания будет напоминать украинцам: наш ежедневный вклад в миссию спасателей, медиков и полиции – не стать виновником ДТП и не добавлять им работы. Соблюдать ПДД сейчас важно как никогда. К тому же, это под силу каждому.

Для социальной кампании ЦЭДЕМ и Provid подготовили макеты наружной рекламы и материалы для соцсетей, из которых граждан призывают не нарушать ПДД, чтобы беречь время тех, кто спасают жизни. Кампания должна помочь как можно большему числу людей понять: их роль – важна.

Самих фотографий медиков, патрульных или спасателей на макетах не будет – это напоминание о том, что сейчас у них нет лишнего дня, чтобы устроить фотосессию. У них срочные вызовы – об этом указано в подписях.

Наружная социальная реклама уже размещена в Киеве, Львове, Житомире, Кропивницком и Черкассах. Организаторы планируют продолжить размещение в других областях Украины.