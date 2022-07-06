Серія мотивуючих зображень на підтримку поліції, медиків і рятувальників з'явилась на біг-бордах українських міст.

Сьогодні кожен водій, велосипедист і пішохід може допомогти країні – для цього всі вони мають дотримуватися Правил дорожнього руху. Нагадати про це українцям покликана інформаційна кампанія «Не додавай роботи», що стартувала 5 липня 2022. Її спільно проводять Центр демократії та верховенства права і агентство комунікацій provid у межах Кампанії «За безпечні дороги».

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Мета цієї кампанії – нагадати громадянам, що кожна ДТП, якої можна було б уникнути, перетворюється на додаткову роботу для правоохоронців і рятувальних служб. А в умовах війни так важливо берегти їхній час. Адже коли стається аварія, медики надають допомогу потерпілим, рятувальники – витягують людей із розбитих автівок. А ще будь-яка ДТП (навіть без жертв) забирає час і сили поліцейських, котрі виїздять на місце пригоди та фіксують її.

Зараз кожна секунда особливо дорога для порятунку життів. У кожної з цих служб список справ і так поповнився важливими обов’язками: поранені, завали зруйнованих будинків, виклики на підозри мінувань… За словами організаторів, багато людей хочуть допомогти, проте часто не помічають простого способу це зробити.

Тож кампанія нагадуватиме українцям: наш щоденний внесок у місію рятувальників, медиків та поліції – не стати винуватцем ДТП і не додавати їм роботи. Дотримуватися Правил дорожнього руху зараз важливо як ніколи. До того ж, це до снаги кожному.

Для соціальної кампанії ЦЕДЕМ і Provid підготували макети зовнішньої реклами та матеріали для соцмереж, з яких громадян закликають не порушувати ПДР, щоби берегти час тих, хто рятує життя. Кампанія має допомогти якомога більшій кількості людей зрозуміти: їхня роль – важлива.

Самих світлин медиків, патрульних або рятувальників на макетах не буде – це нагадування про те, що зараз вони не мають зайвого дня, аби влаштувати фотосесію. У них термінові виклики – власне про це вказано у підписах.

Зовнішня соціальна реклама уже розміщена у Києві, Львові, Житомирі, Кропивницькому та Черкасах. Організатори планують продовжити її розміщення в інших областях Україні.