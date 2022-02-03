Это также очень редкий автомобиль, поскольку арабская компания собирает около 7 таких машин в год. Стоимость Hypersport стартует от 3,4 миллионов долларов США.

Зачем медицинской службе тесный двухдверный автомобиль, который не может перевозить пациентов как традиционная машина скорой помощи? Не только имиджа ради, утверждает исполнительный директор Dubai Corporation for Ambulance Services Халифа бин Дарра, но и для реального использования в чрезвычайных ситуациях. Например, транспортировка органов.

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Для быстрого перемещения между пунктами А и Б Lykan Hypersport Responder подходит как нельзя лучше. Гиперкар оснащен 3,7-литровым оппозитным шестицилиндровым мотором с двойным турбонаддувом от компании Ruf. Агрегат развивает мощность в 740 л.с., что достаточно для ускорения с места до 100 км/ч за 2,8 секунды и достижения максимальной скорости в 395 км/ч. Помимо выдающихся характеристик, Lykan Hypersport может похвастаться вычурной отделкой, которая включает уникальное светодиодное освещение с 420 бриллиантами.

Интересно, что Lykan Hypersport служит в полиции Абу-Даби с середины 2019 года.

Фото: Lykan Hypersport Responder медслужбы Дубая / Carscoops