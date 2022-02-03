Це також надзвичайно рідкісний автомобіль, оскільки арабська компанія збирає близько 7 таких машин на рік. Вартість Hypersport починається від 3,4 мільйона доларів США.

Навіщо медичній службі тісний дводверний автомобіль, який не може перевозити пацієнтів, як традиційна машина швидкої допомоги? Не лише заради іміджу, стверджує виконавчий директор Dubai Corporation for Ambulance Services Халіфа бін Дарра, а й для реального використання у надзвичайних ситуаціях. Наприклад, транспортування органів.

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Для швидкого переміщення між пунктами “А” та “Б” Lykan Hypersport Responder підходить якнайкраще. Гіперкар оснащений 3,7-літровим опозитним шестициліндровим мотором з подвійним турбонаддувом від компанії Ruf. Агрегат розвиває потужність у 740 к.с., яких достатньо для прискорення з місця до 100 км/год за 2,8 секунди та досягнення максимальної швидкості у 395 км/год. Крім видатних характеристик, Lykan Hypersport може похвалитись вибагливим оздобленням, яке включає унікальне світлодіодне освітлення з 420 діамантами.

Цікаво, що Lykan Hypersport служить у поліції Абу-Дабі ще з середини 2019 року.

Фото: Lykan Hypersport Responder медслужби Дубаю / Carscoops