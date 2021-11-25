В соцсети Instagram появилось видео, в котором медведь легко отрывает дверцу у Lamborghini Huracan. Впрочем, внимательный просмотр этого видео вызывает несколько вопросов.

Видео разместил в соцсети шейх Humaid Abdulla Albuqaish. Судя по другим публикациям автора, он любит дорогие автомобили и имеет целый домашний зоопарк с хищными животными.

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Само видео про оторванную дверцу Lamborghini Huracan выглядит постановочным. В начале видно, что зазор между дверцей и кузовом слишком большой, как будто дверца до конца не закрыта. Но после того, как дверь отпала, можно увидеть аккуратно отсоединенный разъем электропроводки. Кто хотя бы раз в одиночку снимал дверцу с авто понимает, что случайно или просто силой так аккуратно отсоединить проводку не получится.

На следующем опубликованном автором видео видно, что дверцы дорого суперкара почти не пострадали.