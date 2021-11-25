У соцмережі Instagram з’явилось відео у якому ведмідь легко відриває дверцята у Lamborghini Huracan. Втім, уважний перегляд цього відео викликає кілька питань.

Відео розмістив у соцмережі шейх Humaid Abdulla Albuqaish. Судячи з інших публікацій автора він любить дорогі автомобілі та має цілий домашній зоопарк з хижими тваринами.

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Само відео про відірвані дверцята Lamborghini Huracan виглядає постановочним. На початку видно, що зазор між дверцятами та кузовом надто великий, наче дверцята до кінця не зачинені. Але після того, як двері відпали, можна побачити акуратно від’єднаний роз’єм електропроводки. Хто хоча б раз самотужки знімав дверцята з авто розуміє, що випадково або просто силою так акуратно від’єднати проводку не вийде.

На наступному опублікованому автором відео видно, що дверцята дорого суперкару майже не постраждали.