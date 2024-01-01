Медведь залез в машину и съел обивку: видео

Кайла Сьюард, жительница города Лардер Лейк в Онтарио, Канада, проснулась в полночь 11 июня из-за шума вблизи своей машины. Женщина вышла на улицу, чтобы проверить, что произошло, сообщает RMF24.

В своей машине, припаркованной перед домом, она обнаружила спящего черного медведя.

Было еще такое медведь ворвался в Range Rover и разодрал там всю обивку

На видео, опубликованном женщиной в соцсетях, видно животное за запотевшими окнами на пассажирском сиденье Honda Civic Sedan.

В салоне Honda Civic Sedan оказались порваны передние сиденья и разбросаны куски поролона от обивки.

Очевидно, что медведь открыл незакрытый автомобиль, подняв пастью дверную ручку. Сьюард считает, что тот же мишка ворвался в ее автомобиль в прошлом году.

“В прошлом году этот медведь врезался в мое заднее стекло, а потом власти перевезли его за 120 миль”, - сказала Сьюард для Guardian. – Видимо, он вернулся обратно, чтобы отомстить”.

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Медведь, который проникает в машину, может дорого обойтись автовладельцу. Женщина обратилась в свою страховую компанию, однако она заявила, что возмещение не выплатит, поскольку машина не застрахована по каско. Поэтому владелице придется самостоятельно платить за ремонт.

В Канаде проживает более 380 тысяч черных медведей. К человеку эти животные обычно не агрессивны.