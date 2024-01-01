Ведмідь заліз в машину та з'їв оббивку: відео

Кайла Сьюард, жителька міста Лардер Лейк в Онтаріо, Канада, проснулась опівночі 11 червня через шум поблизу своєї машини. Жінка вийшла на вулицю, щоб перевірити, що сталося, повідомляє RMF24.

У своїй машині, припаркованій перед будинком, вона виявила сплячого чорного ведмедя.

Було ще таке ведмідь вдерся в Range Rover та роздер там усю оббивку

На відео, опублікованому жінкою в соцмережах, видно тварину за запітнілими вікнами на пасажирському сидінні Honda Civic Sedan.

В салоні Honda Civic Sedan виявились порвані передні сидіння та розкидані шматки поролону від оббивки.

Очевидно, що ведмідь відкрив незачинений автомобіль, піднявши пащею дверну ручку. Сьюард вважає, що той же ведмедик увірвався в її автомобіль минулого року.

“Минулого року цей ведмідь врізався в моє заднє скло, а потім влада перевезла його за 120 миль”, — сказала Сьюард для Guardian. – Мабуть, він повернувся назад, щоб помститися”.

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Ведмідь, який проникає в машину, може дорого обійтися автовласникові. Жінка звернулася до своєї страхової компанії, однак вона заявила, що відшкодування не виплатить, оскільки машина не застрахована за каско. Тому власниці доведеться самостійно платити за ремонт.

У Канаді проживає понад 380 тисяч чорних ведмедів. До людини ці тварини зазвичай не агресивні.