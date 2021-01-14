Короткое видео о сливе масла из двигателя за два дня набрало почти 35 тысяч просмотров на портале Reddit и многочисленные комментарии от сообщества автомобильных энтузиастов. Автор видео объяснил, в чем причина необычного агрегатного состояния моторного масла.

Субстанция, которая вытекает из двигателя, мало похожа на масло, обычно похожа на обычное пищевое масло. По цвету и консистенции она напоминает скорее ореховую пасту. Механик, который видел это собственными глазами и снял на видео, предоставил больше подробностей на запрос редакторов портала Motor1.

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Оригинальное видео было размещено на Reddit пользователем с ником cdmertz, за профилем которого стоит автомеханик Крис Мерц. Он предоставил немного больше информации и фотографий того, что произошло.

Автомобиль на видео – двухдверный Chevrolet Tahoe 1999 года выпуска. Владелец заявил, что внедорожник перегревался в течение месяца – это достаточно серьезная проблема, которую не следует игнорировать. В конце концов внедорожник остановился, и у владелец не было выбора, кроме как визит на сервис.

Мерц из мастерской Mastertech Auto Care в Плано, штат Техас, рассказал, что механики начали искать причину проблемы, когда увидели, что вытекало из двигателя. Оказалось, что впускные прокладки вышли из строя, что повлекло проблему перегрева. Двигатель, который работал с перегревом так долго, наконец сломал блок двигателя.

Хотя владелец должен быть больше озабочен хроническим перегревом мотора своего автомобиля, Мерц убежден, что причины состояния моторного масла не было связано с тем, что масло было отработано – до замены ему оставалось еще около двух тысяч миль.

"Безусловно самое плохое масло, которое я когда-либо видел, которое вытекало из машины, а я работаю в автомобильной отрасли уже около 8 лет", – сказал Мерц Motor1.

По словам Мерца, убытки, причиненные мотору, были слишком большими для ремонта, поэтому владельцу Tahoe теперь понадобится полная замена двигателя.

Фото: последствия длительной работы двигателя с перегревом / Motor1