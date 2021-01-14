Коротке відео про злив мастила з двигуна за два дні набрало майже 35 тисяч переглядів на порталі Reddit і числені коментарі від спільноти автомобільних ентузіастів. Автор відео пояснив, у чому причина незвичайного агрегатного стану моторної оливи.

Субстанція, що витікає з двигуна, мало схожа на оливу, що зазвичай подібна до звичайної харчової олії. За кольором і консистенцією вона нагадує радше горіхову пасту. Механік, який бачив це на власні очі та зняв на відео, надав більше подробиць на запит редакторів порталу Motor1.

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Оригінальне відео було розміщене на Reddit користувачем із ніком cdmertz, за профілем якого стоїть автомеханік Кріс Мерц. Він надав трохи більше інформації та фотографій того, що сталося.



Автомобіль на відео – дводверний Chevrolet Tahoe 1999 року випуску. Власник заявив, що позашляховик перегрівався протягом місяця – це досить серйозна проблема, яку не слід ігнорувати. Врешті-решт позашляховик зупинився, і власник не мав вибору, крім візиту на сервіс.

Мерц із майстерні Mastertech Auto Care у Плано, штат Техас, розповів, що механіки почали шукати причину проблеми, коли побачили, що витікало з двигуна. Виявилося, що впускні прокладки вийшли з ладу, що спричинило проблему перегріву. Двигун, який працював із перегрівом так довго, зрештою зламав блок двигуна.

Хоча власник мав би бути більше стурбований хронічним перегріванням мотора свого авто, Мерц переконаний, що причини стану моторного масла не були пов'язані з тим, що масло було відпрацьоване – до заміни йому залишалось ще близько двох тисяч миль.

“Безумовно найгірша олива, яку я коли-небудь бачив, що виходила з машини, а я працюю в автомобільній галузі вже близько 8 років”, – сказав Мерц Motor1.

За словами Мерца, збитки, завдані мотору, були занадто великими для ремонту, тож власнику Tahoe тепер знадобиться повна заміна двигуна.

Фото: наслідки тривалої роботи двигуна з перегріванням / Motor1