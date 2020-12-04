Украинская компания в 2019 году подписала контракт на поставку электробайков с мексиканской полицией. Первая партия электробайков уже принята на "вооружение".

Электробайки TopCop от украинской компании Delfast будут патрулировать исторический центр мексиканского города Мексикали. Об этом сообщил в соцсети Даниил Тонкопий, один из основателей компании.

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По словам главы города Марины де Пилар, теперь в историческом центре города патрули будут ездить на “экологически чистом” транспорте.

Несколько недель назад Delfast запустила краудфандинговую кампанию для привлечения трех миллионов долларов инвестиций с помощью Fundable – крупнейшей краудфандинговой платформы, помогающей малому бизнесу привлекать капитал. Цель кампании – построить свой центр разработки в Украине.

Стартап Delfast запустили в 2014 году Даниил Тонкопий и Сергей Денисенко как сервис экологической доставки. Старт бизнеса ознаменовался разработкой в 2017 году электробайка с самым большим запасом хода в мире. Это достижение было отмечено в Книге рекордов Гиннеса как самое большое расстояние, пройденное на электрическом велосипеде – 367 километров на одном заряде батареи. Рекорд поставили на Киевском велотреке.