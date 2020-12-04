Українська компанія у 2019 році підписала контракт на поставку електробайків з мексиканською поліцією. Перша партія електробайків вже прийнята на "озброєння".

Електробайки TopCop від української компанії Delfast будуть патрулювати історичний центр мексиканського міста Мексікалі. Про це повідомив у соцмережі Данило Тонкопій, один з засновників компанії.

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За словами очільниці міста Марини де Пілар, тепер в історичному центрі міста патрулі будуть їздити на “екологічно чистому” транспорті.

Декілька тижнів тому Delfast запустила краудфандінгову кампанію для залучення трьох мільйонів доларів інвестицій за допомогою Fundable – найбільшої краудфандінгової платформи, що допомагає малому бізнесу залучати капітал. Мета кампанії – побудувати свій центр розробки в Україні.

Стартап Delfast запустили в 2014 році Данило Тонкопій і Сергій Денисенко як сервіс екологічної доставки. Старт бізнесу ознаменувався розробкою в 2017 році електробайка з найбільшим запасом ходу в світі. Це досягнення було відзначено в Книзі рекордів Гіннеса як найбільша відстань, пройдена на електричному велосипеді – 367 кілометрів на одному заряді батареї. Рекорд поставили на Київському велотреку.