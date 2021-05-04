Продавец использовал специальные промокоды, предназначеные только для родственников сотрудников компании, чтобы продавать больше машин и получать за это бонусы.

С 2014 года работник автосалона Parkway Chrysler Dodge Jeep Ram в городе Клинтон-Тауншип получил больше 70 000 долларов в виде бонусов к заработной плате за регулярное перевыполнение плана продаж. Успешным продавца сделала мошенническая схема, поэтому сейчас он под арестом.

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Концерн FCA собирался почтить 34-летнего менеджера Аполона Нимо титулом продавец года, а потому провел проверку документов по его продажам. Выяснилось, что на протяжении многих лет Нимо раздавал клиентам щедрые скидки с целью личного обогащения. Он использовал так называемые семейные скидки – специальные промокоды, предназначенные для близких родственников сотрудников официальных дилеров марок Chrysler, Dodge, Jeep и Ram.

Позже было раскрыто, что промокоды он предлагал в специальных группах на Facebook. За эти годы, он использовал коды семейных скидок несколько тысяч раз. Опрошенные клиенты, которые приобрели автомобили у щедрого продавца, подтвердили, что действительно являются его родственниками, но представители альянса не поверили им и обратились в Министерство внутренней безопасности США, которое выяснило, что у Аполона Нимо на самом деле нет столько родственников. Мужчину обвинили в мошенничестве и арестовали до рассмотрения дела в суде.