Продавець використовував спеціальні промокоди, призначені лише для родичів співробітників компанії, аби продавати більше машин і отримувати за це бонуси.

З 2014 року працівник автосалону Parkway Chrysler Dodge Jeep Ram в місті Клінтон-Тауншип отримав більше 70 000 доларів у вигляді бонусів до заробітної плати за регулярне перевиконання плану продажів. Успішним продавця зробила шахрайська схема, тому зараз він під арештом.

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Концерн FCA збирався вшанувати 34-річного менеджера Аполона Німо титулом Продавець року, а тому провів перевірку документів за його продажами. З’ясувалось, що протягом багатьох років Німо роздавав клієнтам щедрі знижки з метою особистого збагачення. Він використовував так звані сімейні знижки – спеціальні промокоди, призначені для близьких родичів співробітників офіційних дилерів марок Chrysler, Dodge, Jeep і Ram.

Пізніше було розкрито, що промокоди він пропонував у спеціальних групах на Facebook. За ці роки він використовував коди сімейних знижок кілька тисяч разів. Опитані клієнти, які придбали автомобілі у щедрого продавця, підтвердили, що дійсно є його родичами, але представники альянсу не повірили їм і звернулися до Міністерства внутрішньої безпеки США, яке з'ясувало, що у Аполона Німо насправді немає стільки родичів. Чоловіка звинувачено у шахрайстві і заарештовано до розгляду справи в суді.