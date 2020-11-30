Случай катастрофического невезения.

Констебли заметили на дороге автомобиль, который едва не протаранил встречную машину и немедленно остановили его. Водитель объяснил странное поведение на дороге тем, что приобрел свою машину лишь 30 секунд назад.

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Правоохранители также выяснили, что водитель не позаботился о страховых полисах на автомобиль, а это уже противоречит требованиям местного законодательства, поэтому на место был вызван эвакуатор, который забрал только что купленный Renault Megane на штрафплощадку.

На этом беда для водителя не заканчивается, поскольку за управление незастрахованным автомобилем предусмотрено еще и наказание: штраф в 300 фунтов (11 400 грн) и шесть штрафных баллов в водительских правах. Закон позволяет полиции "изымать, а в некоторых случаях и уничтожать транспортное средство".