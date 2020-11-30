Випадок катастрофічного невезіння.

Констеблі помітили на дорозі автомобіль, який ледь не протаранив зустрічну машину і негайно зупинили його. Водій пояснив дивну поведінку на дорозі тим, що придбав свою автівку лиш 30 секунд тому.

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Правоохоронці також з’ясували, що водій не подбав про страхові поліси на автомобіль, а це вже суперечить вимогам місцевого законодавства, тож на місце був викликаний евакуатор, який забрав щойно куплений Renault Megane на штрафмайданчик.

На цьому лихо для водія не закінчується, оскільки за керування незастрахованим автомобілем передбачено ще й покарання: штраф у 300 фунтів (11 400 грн) та шість штрафних балів у водійських правах. Закон дозволяє поліції “вилучати, а в деяких випадках і знищувати транспортний засіб”.