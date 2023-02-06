Новый Mercedes-AMG E 63 S превратится в шестицилиндровый гибрид Топ-версия E-класса получит электрифицированный двигатель M 256.

Новый Mercedes-AMG E 63 S превратится в заряжаемый шестицилиндровый гибрид, утверждает Autocar. По данным издания, ставку сделают на 3,0-литровую рядную турбошистку, дополненную системой E Performance. Ожидаемые пиковые характеристики – мощность свыше 700 лошадиных сил и момент 1200 Нм. По электрической составляющей и общей архитектуре, новый AMG E 63 S повторит уже знакомые модификации AMG C 63 S и AMG S 63.

Читайте также: Среди лидеров украинского авторынка в январе – Mercedes-Benz и BMW

Инсайдеры Autocar считают, что Mercedes-AMG E 63 S выйдет в 2024 году и станет первенцем с шестицилиндровой заряжаемой гибридной системой. Для мощного гибрида двигатель M 256 модернизируют по аналогии с «четверкой» M 139 L и «битурбовосемкой» M 177. Таким образом, в новом поколении «заряженные» C-, E- и S-классы будут полагаться на разные ДВС, тогда как предшественники оснащались 4,0-литровым V8 с разной степенью форсирования.

По неофициальным данным, в Аффальтербасе намерены сохранить на самом мощном E-классе 9-ступенчатый автомат AMG Speedshift MCT и механический полный привод 4Matic+, а модуль с электродвигателем в приводе задней оси будет таким же, как у AMG C 63 S и AMG S 63. Сохранится и двухступенчатая коробка передач, и электронноуправляемый дифференциал, и полноуправляемое шасси – словом, частичная унификация AMG-моделей неизбежна.

Известно, что у нового Mercedes-Benz E-класса будет две AMG версии: помимо вышеупомянутого AMG E 63 S сохранится и «младший» AMG E 53. Ему прочат гибридную систему от флагманского седана S 580 е пиковой мощностью 510 лошадиных сил. Верен ли инсайд Autocar станет известно в течение 12-18 месяцев.