Новий Mercedes-AMG E 63 S перетвориться на шестициліндровий гібрид Топ-версія E-Класу отримає електрифікований двигун M 256.

Новий Mercedes-AMG E 63 S перетвориться на шестициліндровий гібрид, що заряджається, стверджує Autocar. За даними видання, ставку зроблять на 3,0-літрову рядну турбошістку, доповнену системою E Performance. Очікувані пікові характеристики - потужність понад 700 кінських сил і момент 1200 Нм. За електричною складовою та загальною архітектурою новий AMG E 63 S повторить вже знайомі модифікації AMG C 63 S та AMG S 63.

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Інсайдери Autocar вважають, що Mercedes-AMG E 63 S вийде в 2024 році і стане первістком з шестициліндровою гібридною системою, що заряджається. Для потужного гібрида двигун M 256 модернізують за аналогією з «четвіркою» M 139 L і «бітурбовісімкою» M 177. Таким чином, у новому поколінні «заряджені» C-, E- та S-Класи будуть покладатися на різні ДВС, тоді як попередники оснащувалися 4,0-літровим V8 з різним ступенем форсування.

За неофіційними даними, в Аффальтербасі мають намір зберегти на найпотужнішому E-Класі 9-ступінчастий автомат AMG Speedshift MCT і механічний повний привід 4Matic+, а модуль з електродвигуном у приводі задньої осі буде таким самим, як у AMG C 63 S і AMG S 63. Збережеться і двоступінчаста коробка передач, і електроннокерований диференціал, і повнокероване шасі - словом, часткова уніфікація AMG-моделей неминуча.

Відомо, що у нового Mercedes-Benz E-класу буде дві AMG версії: крім вищезгаданого AMG E 63 S збережеться і «молодший» AMG E 53. Йому пророкують гібридну систему від флагманського седана S 580 е пікової потужністю 510 кінських сил. Чи вірний інсайд Autocar стане відомо протягом 12-18 місяців.