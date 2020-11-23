R-Class был снят с производства, из-за низкого спроса, однако существует действенный рецепт для того, чтобы эта модель получила еще один шанс.

Mercedes-Benz прекратил выпуск R-Класса по одной веской причине: низкие цифры продаж. Car Magazine утверждает, что R-Класс разрабатывается в синергии между AMG и EQ и вернется под названием GLR или EQR.

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Mercedes-Benz R-Class выпускается с 2005 года, однако несколько лет назад был исключен из линейки моделей на всех рынках, кроме китайского. Два поколения модели оснащались моторами объемом 3.0, 3.5, 4.0, 5.5 и 6.2 литра для версии Mercedes-AMG R63. А третье поколение R-Класс может быть полностью электрическим, причем с чрезвычайно мощной силовой установкой.

Британское издание сообщает, что движущей силой семиместного однообъемника будет три электромотора, которые будет питать батарея на 105 киловатт-часов. Общая производительность трех двигателей составит 1006 л. с. (750 кВт) и 1350 Нм крутящего момента.

В публикации отмечается, что электрический Mercedes-AMG GLR или EQR поступит к 2025 году.

Фото: Mercedes-AMG R63 2007 года / Motor1