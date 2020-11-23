R-Class був знятий з виробництва, через низький попит, однак існує дієвий рецепт для того, щоб ця модель отримала ще один шанс.

Mercedes-Benz припинив випуск R-Класу з однієї вагомої причини: низькі цифри продажів. Car Magazine стверджує, що R-Клас розробляється в синергії між AMG та EQ і повернеться під назвою GLR або EQR.

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Mercedes-Benz R-Class випускається з 2005 року, однак кілька років тому був виключений з лінійки моделей на усіх ринках, крім китайського. Два покоління моделі оснащувались моторами об’ємом 3.0, 3.5, 4.0, 5.5 та 6.2 літра для версії Mercedes-AMG R63. А третє покоління R-Клас може бути повністю електричним, причому з надзвичайно потужною силовою установкою.

Британське видання повідомляє, що рушійною силою семимісного однооб’ємника буде три електромотори, котрі живитиме батарея на 105 кіловат-годин. Загальна продуктивність трьох двигунів складатиме 1006 к.с. (750 кВт) та 1350 Нм крутного моменту.

У публікації зазначається, що електричний Mercedes-AMG GLR або EQR надійде до 2025 року.

Фото: Mercedes-AMG R63 2007 року / Motor1