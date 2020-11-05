Моторы для них поставляет немецкий завод в Аффальтербахе.

Завод в городе Чакан выпустил первую AMG-модель – Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupe. Благодаря локализации производства, его стоимость для покупателя будет примерно на 20% ниже.

Читайте также: Производство на ЗАЗе может завершиться еще до конца 2020 года

Первый индийский Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupe вышел на рынок с начальным ценником в 7 670 000 рупий. Если бы кроссовер импортировался из Германии, он бы стоил не менее 10 млн.

Компания Mercedes-Benz выпускает в Индии десяток моделей, однако к этому времени AMG-версии поставлялись из Германии. Впрочем, двигатели для машин все равно собирают на оригинальном заводе AMG в Аффальтербахе.

В планах автопроизводителя поставить на индийский конвейер также седан Mercedes-AMG A 35 4Matic. О локализации других моделей линейки AMG, доступных в Индии, речь пока не идет. На местном рынке предлагаются Mercedes-AMG C 43, C 63, G 63, Mercedes-AMG GT и GT-R GLE 53 и GLC 43.



Фото: завод Mercedes-Benz в Индии / Daimler