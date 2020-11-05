Мотори для них поставляє німецький завод у Аффальтербаху.

Завод у місті Чакан випустив першу AMG-модель – Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupe. Завдяки локалізації виробництва, його вартість для покупця буде приблизно на 20% нижчою.

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Перший індійський Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupe вийшов на ринок з початковим цінником у 7 670 000 рупій. Якби кросовер імпортувався з Німеччини, він би коштував не менше 10 млн.

Компанія Mercedes-Benz випускає в Індії десяток моделей, однак до цього часу AMG-версії поставлялись з Німеччини. Втім, двигуни для машин все одно збирають на оригінальному заводі AMG в Аффальтербаху.

У планах автовиробника поставити на індійський конвеєр також седан Mercedes-AMG A 35 4Matic. Про локалізацію інших моделей лінійки AMG, доступних в Індії, мова поки не йде. На місцевому ринку пропонуються Mercedes-AMG C 43, C 63, G 63, Mercedes-AMG GT та GT R, GLE 53 і GLC 43.



Фото: завод Mercedes-Benz в Індії / Daimler