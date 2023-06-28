Если вы не удовлетворены стандартным SL 63, который является мощнейшей серийной версией модели, у Manhart есть новый пакет тюнинга, который добавляет еще больше шарма к этому мощному авто.

Седьмое поколение SL дебютировало в 2022 модельном году как первый SL, который будет продаваться под брендом Mercedes-AMG. Подразделение AMG было серьезно вовлечено в разработку нового родстера, что легко объясняет его более ориентированную на производительность общую концепцию.

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Фирма из Вупперталя представляет так называемый SL 700 R Limited, показанный ниже с двухцветной цветовой схемой экстерьера. Мы описали бы двухцветную тему как фирменную функцию для автомобилей Manhart, поскольку мы видели эту комбинацию во многих других проектах – черный основной оттенок с контрастными полосами и акцентами золотистого цвета.

Одним из самых ярких обновлений экстерьера является комплект 22-дюймовых моноблочных легкосплавных дисков с Y-образными спицами с шинами 295/30 спереди и 335/25 сзади Hankook Ventus S1 Evo2. Колесные диски имеют такое же сочетание черного золота, что и остальные кузовы. В то время как тормоза остаются в стандартной форме и получают буквенное обозначение Manhart, тюнинговая фирма говорит, что модернизацию тормозной системы можно произвести в соответствии с требованиями заказчика.

Безусловно, важнейшее усовершенствование происходит под капотом. 4,0-литровый твин-турбо V8 от Mercedes-AMG был дополнительно модифицирован новым промежуточным охладителем, производительным воздушным фильтром и усовершенствованным программным обеспечением для достижения максимальной мощности 707 лошадиных сил и 935 Ньютон-метров крутящего момента. Это являет собой немалый прирост по сравнению со стандартными цифрами в 577 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Manhart говорит, что также модифицировал девятиступенчатую автоматическую коробку передач для более быстрого переключения передач.

Тюнеры говорят, что обновление двигателя одобрено TUV – Ассоциацией технической инспекции Германии – что означает, что комплект разрешен для использования на дорогах по всей Европе. Однако существует обновление OPF с новым выхлопом и каталитическими нейтрализаторами с 600 элементами, не одобренными ассоциацией, что делает его пригодным только для экспортных рынков за пределами Германии. Будет выпущено всего 10 экземпляров уникального родстера.