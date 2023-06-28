Якщо ви не задоволені стандартним SL 63, який є найпотужнішою серійною версією моделі, у Manhart є новий пакет тюнінгу, який додає ще більше шарму до цього потужного авто.

Сьоме покоління SL дебютувало в 2022 модельному році як перший SL, який продаватиметься під брендом Mercedes-AMG. Підрозділ AMG був серйозно залучений до розробки нового родстера, що легко пояснює його більш орієнтовану на продуктивність загальну концепцію.

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Фірма з Вупперталя представляє так званий SL 700 R Limited, який показаний нижче з двоколірною кольоровою схемою екстер’єру. Ми б описали двоколірну тему як фірмову функцію для автомобілів Manhart, оскільки ми бачили цю комбінацію в багатьох інших проектах – чорний основний відтінок із контрастними смугами та акцентами золотистого кольору.

Одним з найяскравіших оновлень екстер’єру є комплект 22-дюймових моноблочних легкосплавних дисків із Y-подібним спицями з шинами 295/30 спереду та 335/25 ззаду Hankook Ventus S1 Evo2. Колісні диски мають таке ж поєднання чорного золота, що й решта кузова. У той час як гальма залишаються в стандартній формі і лише отримують буквене позначення Manhart, тюнінгова фірма каже, що модернізацію гальмівної системи можна зробити відповідно до вимог замовника.

Безумовно, найважливіше вдосконалення відбувається під капотом. 4,0-літровий твін-турбо V8 від Mercedes-AMG був додатково модифікований новим проміжним охолоджувачем, продуктивним повітряним фільтром і вдосконаленим програмним забезпеченням для досягнення максимальної потужності 707 кінських сил і 935 Ньютон-метрів крутного моменту. Це являє собою чималий приріст порівняно зі стандартними цифрами в 577 к.с. та 800 Нм крутного моменту. Manhart каже, що також модифікував дев'ятиступінчасту автоматичну коробку передач для швидшого перемикання передач.

Тюнери кажуть, що оновлення двигуна схвалено TUV – Асоціацією технічної інспекції Німеччини – що означає, що комплект дозволений для використання на дорогах по всій Європі. Однак існує оновлення OPF з новим вихлопом та каталітичними нейтралізаторами з 600 елементами, які не були схвалені асоціацією, що робить його придатним лише для експортних ринків за межами Німеччини. Буде випущено лише 10 екземплярів унікального родстера.