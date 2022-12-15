Mercedes-Benz 560 SEC AMG 6.0 Widebody, проданный на аукционе RM Sotheby's, проехал всего 24 000 км.

Этот 560 SEC 6.0 "Wide Body" является примером одного из самых известных творений AMG. Стоимость 6,0-литрового двигателя и ширококузовных пакетов AMG сделала этот автомобиль одним из самых дорогих автомобилей эпохи. Эта непомерно высокая стоимость гарантировала, что только самые богатые энтузиасты могли заказать такой тюнинг.

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Mercedes-Benz 560 SEC в традиционной цветовой комбинации сине-черного металлика с кожей антрацитового цвета изначально был заказан для немецкого рынка и доставлен в качестве нового автомобиля в штаб-квартиру AMG в Аффальтербахе, где впоследствии превратился в уникальный экземпляр.

Автомобиль сопровождается копиями оригинальных счетов-фактур AMG за июль 1987 года, которые показывают, что преобразование было совершено от имени определенного H. Herrmann из Берлина с рекомендованной розничной ценой производителя более 170 000 долларов США. В то время курс доллара составлял около 1,80 германской марки, то есть нужно было заплатить около 300 000 германских марок.

Работа AMG заключалась в расточке стандартного 5,5-литрового M117 V8 до 6,0 литров и установке на него высокопроизводительных распределительных валов, размещенных в паре специально изготовленных 16-клапанных головок цилиндров. С модифицированным корпусом дроссельной заслонки, свободным потоком выхлопных газов и портированным впускным коллектором этот двигатель производит 385 л.с.

Вся мощность передаётся на задние колеса через обновленную коробку передач. Похоже, что AMG вначале оснастила этот автомобиль задним редуктором с соотношением 2,47:1, но сейчас установлен редуктор 2,65:1. Есть также набор 17-дюймовых колес OZ Aero III с шинами Bridgestone Potenza.

Также есть четырехпоршневые тормозные суппорты AMG на передней оси и эксклюзивные и правильные амортизаторы AMG by Bilstein и соответствующие пружины.

Кожаный интерьер антрацитового цвета сдержан и подчеркивается необыкновенно привлекательными деревянными декоративными планками на дверях, приборной панели и центральной консоли. Сидения Recaro CSE с глубокими боковыми подкладками имеют многочисленные возможности регулировки и дополняют четырехспицевой кожаный руль AMG M38 от Momo.