Mercedes-Benz 560 SEC AMG 6.0 Widebody, проданий на аукціоні RM Sotheby's, має лише 24 000 км пробігу.

Цей 560 SEC 6.0 "Wide Body" є прикладом одного найвідоміших творінь AMG. Вартість 6,0-літрового двигуна і ширококузовних пакетів AMG зробила цей автомобіль одним із найдорожчих автомобілів епохи. Ця непомірно висока вартість гарантувала, що лише найбагатші ентузіасти могли замовити такий тюнінг.

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Mercedes-Benz 560 SEC у традиційній колірній комбінації синьо-чорного металіка зі шкірою антрацитового кольору спочатку був замовлений для німецького ринку та доставлений як новий автомобіль до штаб-квартири AMG в Аффальтербаху, де згодом перетворився на унікальний екземпляр.

Автомобіль супроводжується копіями оригінальних рахунків-фактур AMG за липень 1987 року, які показують, що перетворення було здійснено від імені певного H. Herrmann з Берліна з рекомендованою роздрібною ціною виробника понад 170 000 доларів США. У той час курс долара становив близько 1,80 німецької марки, тобто потрібно було заплатити близько 300 000 німецьких марок.

Робота AMG полягала в розточуванні стандартного 5,5-літрового M117 V8 до 6,0 літрів і встановлення на нього високопродуктивних розподільних валів, розміщених у парі спеціально виготовлених 16-клапанних головках циліндрів. З модифікованим корпусом дросельної заслінки, вільним потоком вихлопних газів і портованим впускним колектором цей двигун виробляє 385 к.с.

Уся потужність передається на задні колеса через оновлену коробку передач. Схоже, що AMG спочатку оснастила цей автомобіль заднім редуктором зі співвідношенням 2,47:1, але зараз встановлено редуктор 2,65:1. Також є набір 17-дюймових коліс OZ Aero III з шинами Bridgestone Potenza.

Також є чотирипоршневі гальмівні супорти AMG на передній осі та ексклюзивні та правильні амортизатори «AMG by Bilstein» і відповідні пружини.

Шкіряний інтер’єр антрацитового кольору стриманий і підкреслюється надзвичайно привабливими дерев’яними декоративними планками на дверях, панелі приладів і центральній консолі. Сидіння Recaro CSE з глибокими бічними підкладками мають численні можливості регулювання та доповнюють чотириспицеве шкіряне кермо AMG M38 від Momo.