Автомобиль выставлен на продажу на украинском интернет-ресурсе, но находится он за границей.

На одном из интернет-ресурсов продажи подержанных авто появилось объявление о продаже эксклюзивного автомобиля стоимостью почти полмиллиона долларов. Это Mercedes-AMG G63 в тюнинге немецкого ателье Keyvany.

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Внешне заряженный до 585 л.с. "гелик" отличается от себе подобных массивными бамперами, другой решеткой радиатора, расширенными колесными арками, капотом с воздухозаборником и дополнительными LED-фарами на крыше. Но больше всего поражает этот Mercedes-AMG G63 салоном. Он ярко-оранжевого цвета, к тому же потолок украшен светодиодным "звездным небом", как на автомобилях Rolls-Royce. Потолок, кстати, тоже оранжевый.

Такое оформление очень необычное для солидного "гелендвагена", поэтому владельца этому произведению искусства, видимо, придется искать долго. Заявленная продавцом стоимость Mercedes-AMG G63 в тюнинге Keyvany 12,5 миллиона гривен, или 466 135 долларов США.