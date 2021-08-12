Автомобіль виставлений на продаж на українському інтернет-ресурсі, але знаходиться він за кордоном.

На одному з інтернет-ресурсів продажу вживаних авто з'явилась об'ява про продаж ексклюзивного автомобіля вартістю майже півмільйона доларів. Це Mercedes-AMG G63 в тюнінгу німецького ательє Keyvany.

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Зовні заряджений до 585 к.с. "гелік" відрізняється від собі подібних масивними бамперами, іншою решіткою радіатора, розширеними колісними арками, капотом з повітрозабірником та додатковими LED-фарами на даху. Але найбільше вражає цей Mercedes-AMG G63 салоном. Він яскраво-помаранчевого кольору, до того ж стеля прикрашена світлодіодним "зоряним небом", як на автомобілях Rolls-Royce. Стеля, до речі, теж помаранчева.

Таке оформлення дуже незвичне для солідного "гелендвагена", тож власника цьому витвору мистецтва, мабуть, доведеться шукати довго. Заявлена продавцем вартість Mercedes-AMG G63 в тюнінгу Keyvany 12,5 мільйонів гривень, або 466 135 доларів США.