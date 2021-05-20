В Одесі сфотографували нестандартне купе Ferrari 458 Italia. Суперкар Феррарі допрацювали в ательє Prior Design і він в Україні такий один-єдиний.

Тюнінг Ferrari 458 Italia включає повністю нову передню частину зі збільшеними повітрозабірниками, карбоновий обвіс і задній спойлер. Також передбачені ковані диски золотистого кольору, а задні колісні арки розширені.

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Що стосується технічної начинки, то вона залишилася без змін. Ferrari 458 Italia оснащений 4,5-літровим 570-сильним V8 і здатний розігнатися до 100 км / год за 3,4 с і здатен розвинути 325 км / год.