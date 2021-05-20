В Одессе сфотографировали нестандартное купе Ferrari 458 Italia. Суперкар Феррари доделали в ателье Prior Design и он в Украине такой один-единственный.

Тюнинг Ferrari 458 Italia включает полностью новую переднюю часть с увеличенными воздухозаборниками, карбоновый обвес и задний спойлер. Также предусмотрены кованые диски золотистого цвета, а задние колесные арки расширены.

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Что касается технической начинки, то она осталась без изменений. Ferrari 458 Italia оснащен 4,5-литровым 570-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и способен развить 325 км/ч.