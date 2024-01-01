Mercedes Benz интригует новым лакшери фургоном

Формировать портфолио моделей немецкий бренд будет в диапазоне высококачественных семейных фургонов и эксклюзивных VIP-шаттлов. Пока что компания показала тизер – силуэт этого минвена.

Начиная с 2026 года, Mercedes-Benz Vans представит свою новую разработанную, модульную и масштабируемую архитектуру Van Electric Architecture (VAN. ЕА).

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EA позволяет четко разграничить частные фургоны в сегменте люкс и коммерческие фургоны в премиум-сегменте. В новом сегменте компания расширит портфолио продуктов за счет еще более премиального.

Шоу-кар является видением Mercedes-Benz Vans роскошного, очень элегантного и просторного лимузина. Мировая премьера состоится весной 2025 года. Другой подробностей нет.