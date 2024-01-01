Укр
Ру

Mercedes Benz интригует новым лакшери фургоном

Mercedes-Benz взял курс на совершенно новую эру фургонов, архитектура которых охватывает премиум-сегмент машин коммерческого и класса и люксового формата.
Mercedes Benz Vans показал тизеры будущих фургонов - Auto24

ФОТО: Mercedes Benz|

Производитель очень осторожно и едва-едва раскрывает дизайн и основные черты дизайна своих будущих фургонов

Валентин Ожго
logo13 декабря, 19:26
logo0
logo0 мин

Формировать портфолио моделей немецкий бренд будет в диапазоне высококачественных семейных фургонов и эксклюзивных VIP-шаттлов. Пока что компания показала тизер – силуэт этого минвена.

Начиная с 2026 года, Mercedes-Benz Vans представит свою новую разработанную, модульную и масштабируемую архитектуру Van Electric Architecture (VAN. ЕА).

Читайте также Mercedes-Benz тестирует электрические фургоны на платформе VAN.EA

EA позволяет четко разграничить частные фургоны в сегменте люкс и коммерческие фургоны в премиум-сегменте. В новом сегменте компания расширит портфолио продуктов за счет еще более премиального.

Шоу-кар является видением Mercedes-Benz Vans роскошного, очень элегантного и просторного лимузина. Мировая премьера состоится весной 2025 года. Другой подробностей нет.

#Фото #Aвтоновинки #Mercedes-Benz #Видео #Новости