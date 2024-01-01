Укр
Ру

Mercedes Benz інтригує новим лакшері фургоном

Mercedes-Benz взяв курс на абсолютно нову еру фургонів, архітектура яких охоплює преміум-сегмент машин комерційного та класу та люксового формату.
Mercedes Benz Vans показав тизери майбутніх фургонів- Auto24

ФОТО: Mercedes Benz|

Виробник дуже обережно і ледь-ледь розкриває дизайн і основні риси дизайну своїх майбутніх фургонів

Валентин Ожго
logo13 грудня, 19:26
logo0
logo0 хв

Формувати портфоліо моделей німецький бренд буде в діапазоні високоякісних сімейних фургонів та ексклюзивних VIP-шатлів. Поки що компанія показала тизер – силует цього мінвену.

Починаючи з 2026 року, Mercedes-Benz Vans представить свою нову розроблену, модульну та масштабовану архітектуру Van Electric Architecture (VAN. ЕА).

Читайте також Mercedes‑Benz тестує електричні фургони на платформі VAN.EA

EA дозволяє чітко розмежувати приватні фургони в сегменті люкс і комерційні фургони в преміумсегмент. У новому сегменті компанія розширить портфоліо продуктів за рахунок ще більш преміального.

Шоу-кар є баченням Mercedes-Benz Vans розкішного, дуже елегантного та просторого лімузина. Світова прем'єра відбудеться навесні 2025 року. Інший подробиць немає.

#Mercedes-Benz #Новини #Фото #Автоновинка #Відео