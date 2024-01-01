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Mercedes-Benz начал производство дизельного Actros L, который выглядит как электрический

С производственной линии завода Mercedes-Benz в Верти (Германия) сошел первый Actros L с аэродинамически усовершенствованной кабиной водителя и многими опциями.
Mercedes-Benz Actros L: описание, фото, география - Auto24

ФОТО: Daimler Truck|

Actros L с отработанной оптимизированной аэродинамикой получил футуристический дизайн

Валентин Ожго
logo13 декабря, 13:50
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Новый Actros L 1848 LS 4x2 цвета кристально-зеленый металлик имеет многочисленные инновации в области безопасности, эффективности и комфорта, говорится в официальном сообщении Daimler Truck.

Он получил характерный футуристический дизайн, оптимизированную аэродинамику – аэродинамические меры способствуют экономии топлива до 3 процентов.

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Оптимизированный двигатель и трансмиссия обеспечивает улучшенные впечатления от вождения, особенно при ускорении на склонах, более тихую и приятную езду благодаря сниженной крейсерской скорости в пределах 80 км/ч. Это также помогает еще больше уменьшить потребление топлива.

Несмотря на повсеместную электрификацию тяжелого транспорта, дизельные грузовики еще некоторое время будут оставаться незаменимыми в различных регионах мира. Новый Actros L отвечает многим современным аспектам безопасного и экономичного транспорта.

Новый Actros L: первый автомобиль сошел с производственной линии Mercedes-Benz в Верти. Фото: Daimler Truck

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