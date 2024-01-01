Mercedes-Benz начал производство дизельного Actros L, который выглядит как электрический

Новый Actros L 1848 LS 4x2 цвета кристально-зеленый металлик имеет многочисленные инновации в области безопасности, эффективности и комфорта, говорится в официальном сообщении Daimler Truck.

Он получил характерный футуристический дизайн, оптимизированную аэродинамику – аэродинамические меры способствуют экономии топлива до 3 процентов.

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Оптимизированный двигатель и трансмиссия обеспечивает улучшенные впечатления от вождения, особенно при ускорении на склонах, более тихую и приятную езду благодаря сниженной крейсерской скорости в пределах 80 км/ч. Это также помогает еще больше уменьшить потребление топлива.

Несмотря на повсеместную электрификацию тяжелого транспорта, дизельные грузовики еще некоторое время будут оставаться незаменимыми в различных регионах мира. Новый Actros L отвечает многим современным аспектам безопасного и экономичного транспорта.

Новый Actros L: первый автомобиль сошел с производственной линии Mercedes-Benz в Верти. Фото: Daimler Truck