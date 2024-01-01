Mercedes-Benz розпочав виробництво дизельного Actros L, який виглядає як електричний

Новий Actros L 1848 LS 4x2 кольору кристально-зелений металік має численні інновації в області безпеки, ефективності та комфорту, йдеться в офіційному повідомленні Daimler Truck.

Він отримав характерний футуристичний дизайн, оптимізовану аеродинаміку – аеродинамічні заходи сприяють економії палива до 3 відсотків.

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Оптимізований двигун та трансмісія забезпечує покращені враження від водіння, особливо під час прискорення на схилах, тихішу та приємну їзду завдяки зниженій крейсерській швидкості в межах 80 км/год. Це також допомагає ще більше зменшити споживання палива.

Попри повсюдну електрифікацію важкого транспорту, дизельні вантажівки ще деякий час залишатимуться незамінними в різних регіонах світу. Новий Actros L відповідає багатьом сучасним аспектам безпечного та економічного транспорту.

Новий Actros L: перший автомобіль зійшов з виробничої лінії Mercedes-Benz у Верті. Фото: Daimler Truck