Это, возможно, последний суперкар с V8 от Mercedes-Benz, ведь немецкий производитель делает ставку на электрокары, а в гибридных моделях использует скромные четырехцилиндровые моторы.

V9 BiTurbo ePerformance значится на бортах Mercedes-Benz GT 73. Это предсерийный прототип в маскировке, больше похожей на гоночную ливрею. Гибридный четырехдверный суперкар был анонсирован еще в 2017 году, когда дебютировал, как шоукар Mercedes-AMG GT Concept. Приближается время его выхода в серийном виде и производитель решил напомнить о GT 73 эффектными снимками.

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На фотографиях Mercedes-Benz GT 73 позирует вместе с формульным болидом Mercedes-AMG F1 W12 E Performance и гиперкаром Mercedes-AMG Project One. Это должно подчеркнуть тесные технологические связи всей троицы.

На передних крыльях Mercedes-AMG GT 73 красуются шильдики V8 Biturbo E Performance, тогда как у GT 63 на этом месте размещены надписи V8 Biturbo 4Matic +. Четырехдверное купе Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC + имеет мощность в 640 лошадиных сил и разгоняется до сотни за 3,2 секунды, поэтому электрифицированному GT 73 пророчат не менее 800 сил мощности и акселерацию менее, чем за 3 секунды. Также по предварительным данным гибрид сможет преодолевать на электротяге около 50 километров.

Фото: Mercedes-Benz GT 73, Mercedes-AMG F1 W12 E Performance и Mercedes-AMG Project One / Daimler