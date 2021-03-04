Це, можливо, останній суперкар з V8 від Mercedes-Benz, адже німецький виробник робить ставку на електрокари, а в гібридних моделях використовує скромні чотирициліндрові мотори.

V9 BiTurbo ePerformance значиться на бортах Mercedes-Benz GT 73. Це передсерійний прототип у маскуванні, більше схожому на гоночну ліврею. Гібридний чотиридверний суперкар був анонсований ще у 2017 році, коли дебютував, як шоукар Mercedes-AMG GT Concept. Наближається час його виходу в серійному вигляді і виробник вирішив нагадати про GT 73 ефектними знімками.

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На фотографіях Mercedes-Benz GT 73 позує разом з формульним болідом Mercedes-AMG F1 W12 E Performance та гіперкаром Mercedes-AMG Project One. Це має підкреслити тісні технологічні зв’язки усієї трійці.

На передніх крилах Mercedes-AMG GT 73 красуються шильдики V8 Biturbo E Performance, тоді як у GT 63 на цьому місці розміщено написи V8 Biturbo 4Matic +. Чотиридверне купе Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC + має потужність у 640 кінських сил і розганяється до сотні за 3,2 секунди, тому електрифікованому GT 73 пророкують не менше 800 сил потужності і акселерацію менш, ніж за 3 секунди. Також за попередніми данними гібрид зможе долати на електротязі близько 50 кілометрів.

Фото: Mercedes-Benz GT 73, Mercedes-AMG F1 W12 E Performance та Mercedes-AMG Project One / Daimler