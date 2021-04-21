Это будет немецкая версия батарейного Renault Kangoo.

Mercedes-Benz Vans анонсировал прототип “первого премиального компактвэна”. Хотя он основан на третьем поколении Renault Kangoo, электрический Mercedes появится раньше Kangoo E-Tech Electric.

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Подразделение Mercedes-Benz Vans 10 мая представит близкий к производству Concept EQT. В следующем году он воплотится в серийный электрический компактвэн T-класса, который предназначен “для семейного отдыха и досуга”. Следом за ним должен выйти неэлектрический Т-класс, тоже на базе Renault Kangoo.

Mercedes-Benz сообщает, что “премиальный компактвэн” исповедует философию дизайна Sensual Purity – “Чувственная чистота”, с такими основополагающими элементами, как эмоции и интеллект. Также отмечается, что EQT будет “привлекательной моделью начального уровня”, которая выведет сегмент компактвэнов на “новый уровень качества”. О характеристиках производитель ничего не говорит, однако имеем информацию о Kangoo E-Tech Electric, которому обещан электромотор мощностью 102 лошадиные силы и батарея для пробега в 265 километров на одном заряде.

Французский компактвэн должен выйти на рынок в конце 2021 года, а серийный EQT можно ожидать чуть раньше.