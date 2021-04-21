Це буде німецька версія батарейного Renault Kangoo.

Mercedes-Benz Vans анонсував прототип “першого преміального компактвена”. Хоча він заснований на третьому поколінні Renault Kangoo, електричний Mercedes з’явиться раніше за Kangoo E-Tech Electric.

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Підрозділ Mercedes-Benz Vans 10 травня представить близький до виробництва Concept EQT. Наступного року він втілиться у серійний електричний компактвен T-класу, призначений “для сімейного відпочинку і дозвілля”. Слідом за ним повинен вийти неелектричний Т-клас, також на базі Renault Kangoo.

Mercedes-Benz повідомляє, що “преміальний компактвен” сповідує філософію дизайну Sensual Purity – “Чуттєва чистота”, з такими основоположними елементами, як емоції і інтелект. Також зазначається, що EQT буде “привабливою моделлю початкового рівня”, яка виведе сегмент компактвенів на “новий рівень якості”. Про характеристики виробник нічого не каже, однак маємо інформацію про

Kangoo E-Tech Electric, якому обіцяний електромотор потужністю 102 кінські сили та батарея для пробігу у 265 кілометрів на одному заряді. Французький компактвен повинен вийти на ринок наприкінці 2021 року, а серійний EQT можна очікувати трохи раніше.