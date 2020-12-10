Электрический Mercedes-Benz Sprinter является довольно свежей моделью, но подразделение коммерческих автомобилей Mercedes-Benz уже готовится к выпуску следующего поколения eSprinter. Новое поколение электрических коммерческих автомобилей будет иметь собственную платформу, которая позволит им быть еще более универсальными.

В основу конструкции нового Mercedes-Benz Sprinter ляжет платформа Electric Versatility Platform (EVP), которая позволит расширить список версий популярной коммерческой модели. Производитель вкладывает в разработку EVP более 350 миллионов евро.

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Платформа для следующего eSprinter состоит из трех модулей. Передний включает высоковольтные компоненты, задний – детали системы привода на заднюю ось; а в третий модуль включены аккумуляторная батарея и ее компоненты, размещенные под полом.

Новая платформа, как уточняют в компании, позволит использовать аккумуляторные батареи трех типов, а также создавать на ее основе автомобили с различными типами кузовов: от шасси с двойной или одинарной кабиной до микроавтобусов и фургонов различной вместимости. Напомним, актуальное поколение Sprinter предлагается в восьми кузовных версиях. Кроме того, новая платформа обеспечит значительно лучшую эффективность, в частности запас хода на одном заряде, поскольку разрабатывается для использования с электрическими силовыми установками, в отличие от переделанной платформы нынешнего eSprinter.

Процесс производства будущего eSprinter должен стать климатически нейтральным, согласно стратегии Ambition 2039, реализуемой Корпорацией Daimler. Когда именно новый eSprinter появится на рынке, производитель пока не объявил.

Фото: новая платформа для коммерческих электрокаров Mercedes-Benz / Daimler