Електричний Mercedes-Benz Sprinter є досить свіжою моделлю, але підрозділ комерційних автомобілів Mercedes-Benz вже готується до випуску наступної генерації eSprinter. Нове покоління електричних комерційних автомобілів матиме власну платформу, котра дозволить їм бути ще більш універсальними.

В основу конструкції нового Mercedes-Benz Sprinter ляже платформа Electric Versatility Platform (EVP), котра дозволить розширити список версій популярної комерційної моделі. Виробник вкладає у розробку EVP більше 350 мільйонів євро.

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Платформа для наступного eSprinter складається з трьох модулів. Передній включає високовольтні компоненти, задній – деталі системи приводу на задню вісь; а у третій модуль включені акумуляторна батарея та її компоненти, розміщені під підлогою.

Нова платформа, як уточнюють в компанії, дозволить використовувати акумуляторні батареї трьох типів, а також створювати на її основі автомобілі з різними типами кузовів: від шасі з подвійною або одинарною кабіною до мікроавтобусів та фургонів різної місткості. Нагадаємо, актуальне покоління Sprinter пропонується у восьми кузовних версіях. Крім того, нова платформа забезпечить значно кращу ефективність, зокрема запас ходу на одному заряді, оскільки розробляється для використання з електричними силовими установками, на відміну від переробленої платформи нинішнього eSprinter.

Процес виробництва майбутнього eSprinter повинен стати кліматично нейтральним, згідно зі стратегією Ambition 2039, що реалізується корпорацією Daimler. Коли саме новий eSprinter з'явиться на ринку, виробник поки не оголосив.

Фото: нова платформа для комерційних електрокарів Mercedes-Benz / Daimler