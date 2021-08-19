В 2018 году Mercedes-Benz вышел из чемпионата Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), чтобы сосредоточиться на участии в "Формула Е". Похоже, цели достигнуты, поэтому теперь компания объявила о выходе и из "Формула Е".

Немецкий автопроизводитель обнародовал заявление, в котором сообщил, что “завершит свое участие в команде Mercedes-EQ Formula E в конце 8-го сезона”, а это будет сезон 2021-2022 годов, который закончится в августе 2022 года. Для команды подыскивают нового владельца.

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Основной причиной для такого решения является “стратегическая переориентация ресурсов на разработку электромобилей”, поскольку в ближайшие годы автопроизводитель переходит на полномасштабное производство батарейных машин. К 2030 году Mercedes-Benz рассчитывает продавать только электромобили “там, где это позволяет рынок”.

Ресурсы, которые больше не будут использоваться для “Формула Е”, пойдут на разработку трех новых платформ для электромобилей.

За свое двухлетнее присутствие в “Формула E”, команда EQ при поддержке Mercedes достигла значительных результатов: ей удалось получить титул чемпиона в командном зачете, а пилот Ник де Фриз занял первое место в руйтинге водителей.

Mercedes будет поддерживать заводскую команду EQ и продолжит помогать чемпионам конкурировать в серии, но также подыскивает нового владельца для потенциальной продажи.

Интересно, что бренд Audi – один из основателей серии – недавно также объявил о своем выходе из чемпионата. Таким образом, из 12 команд чемпионата останется лишь 10:

Team Aguri

Dragon / Penske Autosport

NIO 333 FE Team

ROKiT Venturi Racing

Jaguar Racing

Mercedes-EQ Formula E Team

Mahindra Racing

BMW i Andretti Motorsport

Envision Virgin Racing

Audi Sport ABT Schaeffler

DS Techeetah

Nissan e.dams

Фото: Mercedes-EQ Formula E Team покидает чемпионат / Mercedes-Benz