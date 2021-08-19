У 2018 році Mercedes-Benz вийшов з чемпіонату Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), аби зосередитись на участі у "Формула Е". Схоже, цілі досягнуті, тож тепер компанія оголосила про вихід і з "Формула Е".

Німецький автовиробник оприлюднив заяву, в якій повідомив, що “завершить свою участь у команді Mercedes-EQ Formula E наприкінці 8-го сезону”, а це буде сезон 2021–2022 років, який закінчиться у серпні 2022 року. Для команди підшукують нового власника.

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Основною причиною для такого рішення є “стратегічна переорієнтація ресурсів на розробку електромобілів”, оскільки в найближчі роки автовиробник переходить на повномасштабне виробництво батарейних машин. До 2030 року Mercedes-Benz розраховує продавати лише електромобілі “там, де це дозволяє ринок”.

Ресурси, які більше не будуть використовуватися для “Формула Е”, підуть на розробку трьох нових платформ для електромобілів.

За свою дворічну присутність у “Формула E”, команда EQ за підтримки Mercedes досягла значних результатів: їй вдалося здобути титул чемпіона у командному заліку, а пілот Нік де Фріз посів перше місце у руйтингу водіїв.

Mercedes буде підтримувати заводську команду EQ та продовжить допомагати чемпіонам конкурувати в серії, але також підшуковує нового власника для потенційного продажу.

Цікаво, що бренд Audi – один із засновників серії – нещодавно також оголосив про свій вихід з чемпіонату. Таким чином, з 12 команд чемпіонату залишиться лише 10:

Team Aguri

Dragon / Penske Autosport

NIO 333 FE Team

ROKiT Venturi Racing

Jaguar Racing

Mercedes-EQ Formula E Team

Mahindra Racing

BMW i Andretti Motorsport

Envision Virgin Racing

Audi Sport ABT Schaeffler

DS Techeetah

Nissan e.dams

Фото: Mercedes-EQ Formula E Team покидає чемпіонат / Mercedes-Benz