Кемпер построен в сотрудничестве с компанией Sortimo, специализирующейся на аксессуарах для фургонов.

Фургоны Mercedes-Benz всегда были хорошей основой для автокемперов. Собственно, сейчас немецкий производитель предлагает особую версию V-Class Marco Polo с выдвижной палаткой и соответствующим туристическим снаряжением внутри. А с появлением в линейке электрического EQV кемпинг-версия появилась у него.

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“Если странствующая жизнь может быть богемной, то лучшего транспорта-жилища, чем кемпер EQV, не найти. Рынок автодомов имеет стратегическое значение для Mercedes-Benz Vans. Мы хотим продолжать развиваться и играть ведущую роль в сфере инноваций и чистого будущего. Для нас понятно: будущее за электричеством, также и в индустрии автодомов!”, – заявил Клаус Рекуглер, руководитель отдела продаж и маркетинга Mercedes-Benz Vans.

С этим объявлением автопроизводитель представил новую версию электрофургона EQV производства Sortimo. Туристическая версия будет предлагаться для обоих доступных сейчас исполнений EQV – с аккумулятором на 90 и 60 кВт-ч и запасом хода в 363 и 236 километров соответственно.

Используя электрический фургон в качестве платформы, специалисты Sortimo разработали специальные аксессуары, которые можно компоновать в соответствии с потребностями заказчика. Полный ассортимент включает выдвижную крышу с кроватью, многофункциональный бокс с кроватью и кухонным блоком. В кухонном гарнитуре используется система выдвижных ящиков, а также мойка, газовая плита с двумя конфорками, холодильник, ящики посуды, кухонной утвари и расходных материалов. Кроватка устанавливается над кухонным гарнитуром. Спальное место на всю ширину EQV можно развернуть в несколько простых шагов, а сложив его можно получить полноценные задние сиденья. Для кемпера также предусмотрена пара солнечных панелей на крыше, обеспечивающих около 400 Вт энергии.

Фото: Mercedes-Benz EQV с туристическими аксессуарами от Sortimo / Daimler